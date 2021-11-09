Спасатели эвакуировали весь экипаж с разломившегося в Приморье контейнеровоза
Как сообщил Лайфу источник, сейчас моряки отправятся для отдыха в гостиницу "Меркурий" в Находке.
Кадр из видео © Telegram / МЧС России
Спасатели эвакуировали весь экипаж с разломившегося в Приморье контейнеровоза. Видео © Telegram / МЧС России
Спасательная операция в Приморском крае успешно завершена, сотрудники МЧС эвакуировали всех членов экипажа разломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20–25 метров с вертолётов Ми-8 МЧС России и координационного центра поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолёта с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег", — говорится в сообщении.
Ведомство также публикует кадры вызволения команды с борта. На них видно, как спасатели с помощью специального троса поднимают одного из последних членов экипажа. Как сообщил Лайфу источник, сейчас моряки отправятся для отдыха в гостиницу "Меркурий" в Находке.
Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.
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