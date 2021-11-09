Спасатели эвакуировали весь экипаж с разломившегося в Приморье контейнеровоза. Видео © Telegram / МЧС России

Спасательная операция в Приморском крае успешно завершена, сотрудники МЧС эвакуировали всех членов экипажа разломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20–25 метров с вертолётов Ми-8 МЧС России и координационного центра поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолёта с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег", — говорится в сообщении.