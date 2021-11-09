ЕС приостановил упрощённый визовый режим для чиновников из Белоруссии

Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. В Брюсселе пояснили, что такое решение связано с продолжающейся "гибридной атакой" со стороны республики, под которой подразумевается миграционный кризис.

"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение не затронет обычных граждан Белоруссии, которые будут продолжать пользоваться теми же льготами в рамках Соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", — говорится в документе.