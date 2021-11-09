ЕС приостановил упрощённый визовый режим для чиновников из Белоруссии
На обычных граждан республики, направляющихся в Европу, данное решение распространяться не будет.
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Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. В Брюсселе пояснили, что такое решение связано с продолжающейся "гибридной атакой" со стороны республики, под которой подразумевается миграционный кризис.
"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение не затронет обычных граждан Белоруссии, которые будут продолжать пользоваться теми же льготами в рамках Соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", — говорится в документе.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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