Суд отменил домашний арест ректора "Шанинки" Зуева и перевёл его в СИЗО

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и отправил его в СИЗО.

"Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении суда.