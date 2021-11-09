Суд отменил домашний арест ректора "Шанинки" Зуева и перевёл его в СИЗО
13 октября Сергею Зуеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но прокуратура подала апелляцию.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и отправил его в СИЗО.
"Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении суда.
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему уже предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей.
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