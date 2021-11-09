Онищенко не поддержал решения властей Сингапура отказывать антиваксерам в бесплатном лечении
По мнению собеседника Лайфа, реализовать такое предложение в России не удастся ни по законодательству, ни из соображений гуманизма.
Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не поддерживает идею перенять опыт властей Сингапура, отказавшихся лечить непривитых от коронавируса за государственный счёт. Об этом бывший санитарный врач страны рассказал в беседе с Лайфом. По его словам, реализовать такое предложение в России не удастся ни по законодательству, ни из соображений гуманизма.
"У нас есть закон об иммунопрофилактике и новый закон здравоохранения. И ни там и ни там не предусмотрена мера наказания больных нелечением за их поведение. Сингапуру пожелаем успеха, но не будем восхищаться их мерами. Я думаю, что если у кого-то поднимется рука внести такой закон, то я бы не хотел быть с этим человеком даже в отдалённом знакомстве, потому что это неправильно", — заключил собеседник Лайфа.
Вместо введения карательных мер Онищенко посоветовал российским законодателям подумать о том, что можно ещё предпринять для обеспечения массовой вакцинации.
"А изощряться в неблагоразумии я бы не рекомендовал никому", — сказал он.
Ранее стало известно, что с 8 декабря Правительство Сингапура сделает платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, которые отказываются делать прививки, хотя на сегодняшний день обе дозы вакцины получили примерно 85% всех жителей страны. В государственной программе иммунизации используются препараты Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinovac.
Напомним, что в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки. Это стало минимальным значением за неделю. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Петербурге и Самарской области. Кроме того, в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.
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