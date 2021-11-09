Онищенко не поддержал решения властей Сингапура отказывать антиваксерам в бесплатном лечении

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не поддерживает идею перенять опыт властей Сингапура, отказавшихся лечить непривитых от коронавируса за государственный счёт. Об этом бывший санитарный врач страны рассказал в беседе с Лайфом. По его словам, реализовать такое предложение в России не удастся ни по законодательству, ни из соображений гуманизма.

"У нас есть закон об иммунопрофилактике и новый закон здравоохранения. И ни там и ни там не предусмотрена мера наказания больных нелечением за их поведение. Сингапуру пожелаем успеха, но не будем восхищаться их мерами. Я думаю, что если у кого-то поднимется рука внести такой закон, то я бы не хотел быть с этим человеком даже в отдалённом знакомстве, потому что это неправильно", — заключил собеседник Лайфа.

Вместо введения карательных мер Онищенко посоветовал российским законодателям подумать о том, что можно ещё предпринять для обеспечения массовой вакцинации.

"А изощряться в неблагоразумии я бы не рекомендовал никому", — сказал он.