В России развернули рекордное количество коек для больных ковидом

В России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов.

"Сегодня развёрнуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с CoViD-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развёрнуто", — сказал Чуланов в ходе международной научной конференции "Молекулярная диагностика — 2021", которая проходит в Москве.

Инфекционист также добавил, что на данный момент ещё примерно миллион россиян находится на амбулаторном лечении от коронавируса.