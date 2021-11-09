В России развернули рекордное количество коек для больных ковидом
При этом около миллиона россиян лечатся от коронавируса амбулаторно.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов.
"Сегодня развёрнуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с CoViD-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развёрнуто", — сказал Чуланов в ходе международной научной конференции "Молекулярная диагностика — 2021", которая проходит в Москве.
Инфекционист также добавил, что на данный момент ещё примерно миллион россиян находится на амбулаторном лечении от коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от 2% до 5%. Она уточнила, что привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет.
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