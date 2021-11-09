Антиковидное лекарство "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований
Препарат будет выпускаться в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.
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Завершается вторая фаза клинических исследований лекарства от коронавируса "Мир-19". Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения CoViD-19 "Мир-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", — сказала она в рамках X — юбилейной — международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".
Ранее Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2. 15 октября Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав документы на регистрацию препарата.
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