Антиковидное лекарство "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований

Завершается вторая фаза клинических исследований лекарства от коронавируса "Мир-19". Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения CoViD-19 "Мир-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", — сказала она в рамках X — юбилейной — международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".