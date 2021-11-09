Инфекционист Чуланов: Третья волна ковида в России переросла в четвёртую
По его словам, неблагоприятная ситуация по заболеваемости наблюдается в целом в европейском регионе ВОЗ.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России третья волна нового коронавируса плавно переросла в четвёртую. Об этом на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021" заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев CoViD-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается", — цитирует его РИА "Новости".
А ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты". По его словам, поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.
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