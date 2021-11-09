Инфекционист Чуланов: Третья волна ковида в России переросла в четвёртую

В России третья волна нового коронавируса плавно переросла в четвёртую. Об этом на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021" заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев CoViD-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается", — цитирует его РИА "Новости".