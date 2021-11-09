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Инфекционист Чуланов: Третья волна ковида в России переросла в четвёртую

По его словам, неблагоприятная ситуация по заболеваемости наблюдается в целом в европейском регионе ВОЗ.

9 ноября, 08:03

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России третья волна нового коронавируса плавно переросла в четвёртую. Об этом на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021" заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев CoViD-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается", — цитирует его РИА "Новости".

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А ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты". По его словам, поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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