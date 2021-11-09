"Позволило прекратить войну": Песков заявил о чрезвычайной важности трёхстороннего соглашения по Карабаху
Представитель Кремля отметил, что это поспособствовало развитию экономики и инфраструктуры, а сегодня ситуацию контролируют российские миротворцы.
Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе
Трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно и его трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе, обеспечивают безопасность, а также следят за режимом прекращения огня и процессом возвращения беженцев согласно достигнутым в прошлом году договорённостям. Он также рассказал, что контакты президентов трёх стран в годовщину подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не запланированы.
"Сегодня никаких контактов на этот счёт не запланировано. Что касается общения с Баку и с Ереваном, оно от Москвы происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. Что касается общения втроём, если и когда такая договорённость будет достигнута, мы вас проинформируем", — заявил Песков.
Однако ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неполном соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вместе с тем премьер высоко оценил роль России и Владимира Путина в прекращении конфликта и отметил, что война завершилась в результате подписания трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года.
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