Трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно и его трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе, обеспечивают безопасность, а также следят за режимом прекращения огня и процессом возвращения беженцев согласно достигнутым в прошлом году договорённостям. Он также рассказал, что контакты президентов трёх стран в годовщину подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не запланированы.

"Сегодня никаких контактов на этот счёт не запланировано. Что касается общения с Баку и с Ереваном, оно от Москвы происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. Что касается общения втроём, если и когда такая договорённость будет достигнута, мы вас проинформируем", — заявил Песков.