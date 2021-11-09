Путин взял на личный контроль ситуацию с доставкой товаров на Дальний Восток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, эта тема находится на контроле у главы государства и правительства страны.

"Да, мы знаем, что есть определённая логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики. По линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента", — сказал официальный представитель Кремля.