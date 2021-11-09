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Путин взял на личный контроль ситуацию с доставкой товаров на Дальний Восток

Соответствующее внимание на этот вопрос обратило и Правительство РФ, заверили в Кремле.

9 ноября, 10:17
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, эта тема находится на контроле у главы государства и правительства страны.

"Да, мы знаем, что есть определённая логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики. По линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента", — сказал официальный представитель Кремля.

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А ранее Путин поручил Генпрокуратуре проверить качество и безопасность продуктов питания. Кроме того, глава государства поручил правительству разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие. Он отметил, что нужно проанализировать, как будет в ближайшее время складываться ситуация на рынке, и разработать мероприятия, которые защитят сельхозпроизводителей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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