В Кремле пока не знают, выполнил ли Байден данное Путину обещание
Речь идёт о преследовании киберпреступников вне зависимости от их местонахождения.
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В Кремле решили не комментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что он выполнил данное ранее обещание российскому лидеру Владимиру Путину касаемо хакеров, поскольку детальной информацией об этом там не обладают.
"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон проведут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, но ответов не получает.
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