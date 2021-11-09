В Кремле пока не знают, выполнил ли Байден данное Путину обещание

В Кремле решили не комментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что он выполнил данное ранее обещание российскому лидеру Владимиру Путину касаемо хакеров, поскольку детальной информацией об этом там не обладают.

"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.