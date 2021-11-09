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В Кремле пока не знают, выполнил ли Байден данное Путину обещание

Речь идёт о преследовании киберпреступников вне зависимости от их местонахождения.

9 ноября, 10:15

Фото © Pixabay

В Кремле решили не комментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что он выполнил данное ранее обещание российскому лидеру Владимиру Путину касаемо хакеров, поскольку детальной информацией об этом там не обладают.

"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание

Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон проведут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, но ответов не получает.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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