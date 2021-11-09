Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил покинуть свой пост
Председатель ЦИК РФ сообщила, что он останется членом комиссии.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил уйти со своего поста по личным причинам. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отметив, что он продолжит делиться своим бесценным опытом и оказывать необходимую поддержку своим коллегам.
"К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом", — рассказала Памфилова.
Юрий Ермолов был избран председателем Мосгоризбиркома в 2020 году. Уточняется, что до этого он занимал пост заместителя председателя. До Ермолова избирательную комиссию столицы на протяжении 25 лет возглавлял Валентин Горбунов.
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