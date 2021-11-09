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Минтруд предложил назначать пенсии по потере кормильца беззаявительно

Соответствующий законопроект размещён ведомством для общественного обсуждения.

9 ноября, 10:09

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям младше 18 лет могут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России, заявили журналистам в пресс-службе министерства.

"Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России.

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А ранее экономист рассказала, кому могут перестать платить пенсию с 2023 года. В том числе это иностранцы, которые после окончания или аннулирования вида на жительство ещё долго продолжают получать пенсию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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