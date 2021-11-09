Минтруд предложил назначать пенсии по потере кормильца беззаявительно

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям младше 18 лет могут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России, заявили журналистам в пресс-службе министерства.

"Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России.