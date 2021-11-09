В Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Байденом

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена должна состояться, это понимают обе стороны, но когда это произойдёт — пока не известно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но чётких сроков пока нет", — сказал представитель Кремля.