В Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Байденом
Ранее Песков сообщал о том, что саммит двух лидеров может пройти до конца года.
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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена должна состояться, это понимают обе стороны, но когда это произойдёт — пока не известно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но чётких сроков пока нет", — сказал представитель Кремля.
Ранее Путин заявил о росте торговли между Россией и США после встречи с Байденом. Он также сообщил, что между странами начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности.
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