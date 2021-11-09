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В Кремле заявили о необходимости встречи Путина с Байденом

Ранее Песков сообщал о том, что саммит двух лидеров может пройти до конца года.

9 ноября, 10:07
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена должна состояться, это понимают обе стороны, но когда это произойдёт — пока не известно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно, что общение нужно продолжать. Но чётких сроков пока нет", — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

Ранее Путин заявил о росте торговли между Россией и США после встречи с Байденом. Он также сообщил, что между странами начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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