В Кремле открестились от вопроса о введении QR-кодов на транспорте

В Кремле не обсуждают усиление коронавирусных ограничений на федеральном уровне, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В администрации президента не ведётся никаких обсуждений, вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба. Соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки. Это стало минимальным значением за неделю. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Петербурге и Самарской области. Кроме того, в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.