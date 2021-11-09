В Кремле весьма обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе
Со вчерашнего дня там находится колонна мигрантов — всего около четырёх тысяч человек. Они предприняли попытки пересечь рубежи, но встретили сопротивление пограничников Польши.
Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Москва весьма обеспокоена ситуацией, которая складывается на границе Белоруссии и Польши, где собрались тысячи мигрантов. В Кремле выразили надежду, что обстановка не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
"Это реальная проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши... Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч солдат. Беженцы уже дошли до польских рубежей и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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