В Кремле весьма обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе

Москва весьма обеспокоена ситуацией, которая складывается на границе Белоруссии и Польши, где собрались тысячи мигрантов. В Кремле выразили надежду, что обстановка не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.

"Это реальная проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши... Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.