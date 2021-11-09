Порошенко призвал "покарать" Лукашенко "адскими" санкциями
Он также поддержал Польшу и Литву в их попытках не пускать к себе тысячи мигрантов.
Александр Лукашенко и Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / ZUMA
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко считает, что необходимо ввести "адские" санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. В качестве причины он назвал миграционный кризис на границе со странами ЕС.
"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко", — написал он в своём телеграм-канале.
Порошенко поддержал Польшу и Литву, которые противостоят "миграционному нашествию", которое якобы было "цинично инспирировано" Минском и Москвой. Он заявил, что, по его мнению, последние презирают человеческие жизни и готовы бросать на колючую проволоку тысячи мигрантов, в том числе женщин и детей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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