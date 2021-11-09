Порошенко призвал "покарать" Лукашенко "адскими" санкциями

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко считает, что необходимо ввести "адские" санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. В качестве причины он назвал миграционный кризис на границе со странами ЕС.

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко", — написал он в своём телеграм-канале.