Продюсер шоу про депутата Наливкина рассказал об обысках из-за "подрыва" остановки ради ролика

Продюсер ютуб-шоу про выдуманного депутата Наливкина Андрей Клочков рассказал Лайфу, что съёмки ролика, из-за которого в Приморье возбудили уголовное дело, проходили вдалеке от жилых домов, а после их завершения съёмочная команда всё поправила и привела в первозданный вид.

"Поблизости от съёмок не было никаких жилых кварталов, ни строений. Мы сняли, а потом всё вернули в первозданный вид на этой остановке. По указанию полиции МЧС проверяло это место и заключение дало, что всё в порядке и никакого ущерба нет", — рассказал Клочков.

По его мнению, в правоохранительные органы региона поступил "сигнал сверху", после которого появилось заявление об ущербе на 32 тысячи рублей, а также уголовное дело о хулиганстве, совершённом с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. При этом Клочков задался вопросом, чем его съёмочная группа отличается от остальных россиян, которые, например, запускают салют по праздникам и без повода.

"4 ноября к нам врывается на творческую студию ОМОН, кладёт нас всех лицом вниз, всё изымает, зачитывает нам постановление о возбуждении уголовного дела, о том, что мы, жёсткие хулиганы, совершили какое-то тяжкое преступление", — добавил собеседник Лайфа.