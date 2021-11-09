На авторов роликов про депутата Наливкина завели уголовное дело

На авторов ютуб-канала BARAKuda завели уголовное дело из-за ролика с вымышленным персонажем Виталием Наливкиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Причиной стал ролик, который опубликован полтора месяца назад. В нём главный герой — "председатель исполнительного комитета Уссурийска" — взрывает остановку при помощи гранатомёта. Авторов ролика обвиняют в хулиганстве, совершённом с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, за которое может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

"В октябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора казённого учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского в городе Уссурийске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли образцы с оставшимися следами горения. Экспертизой установлено, что повреждение остановки общественного транспорта произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета", — уточнили в управлении.