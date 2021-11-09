На авторов роликов про депутата Наливкина завели уголовное дело
Нарушителям может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Кадр из видео © YouTube / BARAKuda
На авторов ютуб-канала BARAKuda завели уголовное дело из-за ролика с вымышленным персонажем Виталием Наливкиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
Причиной стал ролик, который опубликован полтора месяца назад. В нём главный герой — "председатель исполнительного комитета Уссурийска" — взрывает остановку при помощи гранатомёта. Авторов ролика обвиняют в хулиганстве, совершённом с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, за которое может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
"В октябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора казённого учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского в городе Уссурийске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли образцы с оставшимися следами горения. Экспертизой установлено, что повреждение остановки общественного транспорта произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета", — уточнили в управлении.
Напомним, шоу с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным взорвало Интернет в 2019 году. Сатирические ролики быстро полюбились россиянам и стали своеобразным мемом. Но в правоохранительных органах шуток не оценили, и летом 2020 года исполнителя главной роли Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. А пару месяцев назад стало известно об аресте актрисы Ларисы Кривоносовой, которая в одном из роликов спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Автор проекта убеждён, что дело против актрисы сфабриковали. По его словам, на съёмочную группу оказывается давление "сверху".
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