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На авторов роликов про депутата Наливкина завели уголовное дело

Нарушителям может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

9 ноября, 08:12
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/DrSPsltdBHI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BARAKuda</a></p>

Кадр из видео © YouTube / BARAKuda

На авторов ютуб-канала BARAKuda завели уголовное дело из-за ролика с вымышленным персонажем Виталием Наливкиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Причиной стал ролик, который опубликован полтора месяца назад. В нём главный герой — "председатель исполнительного комитета Уссурийска" — взрывает остановку при помощи гранатомёта. Авторов ролика обвиняют в хулиганстве, совершённом с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, за которое может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

"В октябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора казённого учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского в городе Уссурийске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли образцы с оставшимися следами горения. Экспертизой установлено, что повреждение остановки общественного транспорта произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета", — уточнили в управлении.

Спародировавшую Ирину Волк актрису отправили в колонию

Спародировавшую Ирину Волк актрису отправили в колонию

Напомним, шоу с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным взорвало Интернет в 2019 году. Сатирические ролики быстро полюбились россиянам и стали своеобразным мемом. Но в правоохранительных органах шуток не оценили, и летом 2020 года исполнителя главной роли Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. А пару месяцев назад стало известно об аресте актрисы Ларисы Кривоносовой, которая в одном из роликов спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Автор проекта убеждён, что дело против актрисы сфабриковали. По его словам, на съёмочную группу оказывается давление "сверху".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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