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В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова

Заявление об исчезновении мужчины в полицию написала мать 39-летнего мужчины.

9 ноября, 07:51
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак </p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова, который открыл первый в России ресторан американской сети. Как стало известно Лайфу, о местонахождении 39-летнего Тимура Хасбулатова ничего не известно с конца сентября.

Заявление об исчезновении мужчины в полицию написала мать. Женщина рассказала, что сын ушёл из квартиры в центре Москвы после ссоры с супругой. Уже больше недели он не выходит на связь ни с кем из родных. Полиция организовала проверку по факту исчезновения Тимура, его ищут.

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Ранее в Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего около месяца назад. Поздно вечером 28 сентября юноша ушёл из общежития на прогулку, с которой не вернулся. Мать обратилась в полицию 30 сентября.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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