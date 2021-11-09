В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова
Заявление об исчезновении мужчины в полицию написала мать 39-летнего мужчины.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова, который открыл первый в России ресторан американской сети. Как стало известно Лайфу, о местонахождении 39-летнего Тимура Хасбулатова ничего не известно с конца сентября.
Заявление об исчезновении мужчины в полицию написала мать. Женщина рассказала, что сын ушёл из квартиры в центре Москвы после ссоры с супругой. Уже больше недели он не выходит на связь ни с кем из родных. Полиция организовала проверку по факту исчезновения Тимура, его ищут.
Ранее в Красноярске нашли мёртвым подростка, пропавшего около месяца назад. Поздно вечером 28 сентября юноша ушёл из общежития на прогулку, с которой не вернулся. Мать обратилась в полицию 30 сентября.
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