В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald’s Хамзата Хасбулатова, который открыл первый в России ресторан американской сети. Как стало известно Лайфу, о местонахождении 39-летнего Тимура Хасбулатова ничего не известно с конца сентября.

Заявление об исчезновении мужчины в полицию написала мать. Женщина рассказала, что сын ушёл из квартиры в центре Москвы после ссоры с супругой. Уже больше недели он не выходит на связь ни с кем из родных. Полиция организовала проверку по факту исчезновения Тимура, его ищут.