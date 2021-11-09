НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России могут ввести новые детские выплаты с нефтяных доходов страны

По мнению авторов инициативы, такие меры помогут стимулировать рождаемость.

9 ноября, 07:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России предложили перечислять часть налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета новорождённых. С такой инициативой выступил руководитель Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает телеканал RT.

"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт", — говорится в письме Петунина, направленном главе российского правительства Михаилу Мишустину.

По задумке, такие меры должны повысить рождаемость в стране и избавить родителей от страха за будущее их детей. Предполагается, что деньгами россияне смогут воспользоваться до наступления совершеннолетия.

Кузнецова предложила распространять меры поддержки семей с детьми на обоих родителей

Кузнецова предложила распространять меры поддержки семей с детьми на обоих родителей

Ранее Лайф писал, что в России предложили расширить возможность получения отцами материнского капитала.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1