В России могут ввести новые детские выплаты с нефтяных доходов страны

В России предложили перечислять часть налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета новорождённых. С такой инициативой выступил руководитель Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает телеканал RT.

"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт", — говорится в письме Петунина, направленном главе российского правительства Михаилу Мишустину.

По задумке, такие меры должны повысить рождаемость в стране и избавить родителей от страха за будущее их детей. Предполагается, что деньгами россияне смогут воспользоваться до наступления совершеннолетия.