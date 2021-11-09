Поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа выросли вдвое

Прямые поставки газа по экспортному трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а уже к утру сегодняшнего дня они выросли более чем в два раза по сравнению со вчерашними показателями, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, прокачка по Ямал — Европе в начале дня выросла уже до почти 860 тысяч кубометров в час. Перед остановкой прокачки 8 ноября этот показатель в пике составлял около 360 тысяч кубометров топлива в час, а затем и вовсе снизился до 139,5 тысячи кубометров.