Поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа выросли вдвое
По данным компании Gascade, к утру показатели достигли почти 860 тысяч кубометров топлива в час.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Прямые поставки газа по экспортному трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а уже к утру сегодняшнего дня они выросли более чем в два раза по сравнению со вчерашними показателями, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
Так, прокачка по Ямал — Европе в начале дня выросла уже до почти 860 тысяч кубометров в час. Перед остановкой прокачки 8 ноября этот показатель в пике составлял около 360 тысяч кубометров топлива в час, а затем и вовсе снизился до 139,5 тысячи кубометров.
Напомним, экспортный газопровод Ямал — Европа был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов", вблизи немецко-польской границы. Прямые поставки газа по трубопроводу в Германию прекращались с начала месяца уже два раза — 8 ноября и 6 ноября.
Комментариев: 0