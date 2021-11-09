Планировавшего теракты в Москве главаря ячейки ИГИЛ приговорили к 21 году

Хушкадама Солихова, который создал законспирированную ячейку террористической организации ИГИЛ* для совершения терактов в Москве, приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Определением аАпелляционного военного суда оставлен без изменения со вступлением в законную силу приговор главарю ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации ИГИЛ гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову, осуждённому 2-м Западным окружным военным судом на 21 год лишения свободы", — уточнили в ЦОС.

Деятельность террористической ячейки была пресечена в 2016 году. В ходе следствия у членов организации было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства.

Ранее в Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с ИГИЛ. С 2013 года мужчина по прозвищу Али Али входил в террористические группы в Сирии. Сейчас колумбийская сторона связалась с российской полицией для организации экстрадиции мужчины.