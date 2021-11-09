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В Польше призвали ввести санкции против всех причастных к ситуации на границе

В Варшаве назвали происходящее с колонной мигрантов "ужасающей гибридной атакой".

9 ноября, 07:48

Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех, кто причастен к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

"Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

Видео с "армией" мигрантов у границ страны вызвало у поляков панику в Twitter

Видео с "армией" мигрантов у границ страны вызвало у поляков панику в Twitter

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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