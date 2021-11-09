Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2022 году

Главы Минэнергетики РФ и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о порядке ценообразования при поставках и транспортировке газа в 2022 году.

"Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", — уточнили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.