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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2022 году

Ранее Владимир Путин сообщал, что страны достигли серьёзного прогресса в образовании единых топливных рынков.

9 ноября, 08:01
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов </p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Главы Минэнергетики РФ и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о порядке ценообразования при поставках и транспортировке газа в 2022 году.

"Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", — уточнили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Путин сравнил цену на газ для Белоруссии и Европы

Путин сравнил цену на газ для Белоруссии и Европы

Как сообщал ранее Лайф, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и Белоруссия достигли серьёзного прогресса в создании единых рынков нефти и газа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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