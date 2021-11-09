Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2022 году
Ранее Владимир Путин сообщал, что страны достигли серьёзного прогресса в образовании единых топливных рынков.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Главы Минэнергетики РФ и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о порядке ценообразования при поставках и транспортировке газа в 2022 году.
"Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", — уточнили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
Как сообщал ранее Лайф, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и Белоруссия достигли серьёзного прогресса в создании единых рынков нефти и газа.
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