Эксперт назвал причины отказа Белоруссии поставлять электричество Украине

Белоруссии не совсем выгодно продавать электроэнергию Украине, так как схема оплат очень сложная. Однако основная причина отказа в поставках кроется в том, что Киев собирается подключаться к европейской энергосистеме, заявил Лайфу президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Эксперт считает, что Незалежная оказалась в трудном положении из-за решения Минска. У страны уже есть сложности с углём и газом, главная надежда была на дешёвую электроэнергию именно из Белоруссии. Но план провалился, констатировал собеседник Лайфа.

"Ситуация трудная. Ещё пришёл отопительный сезон. Однако пик придётся на декабрь. У политики начинается проблемный период: за месяц нужно будет найти деньги. Чтобы это сделать, Украина начнёт вводить ограничение на потребление. На Украине есть три проблемы. Первая — высокая цена на голубое топливо. Второе — проблема с углём: рост цен, сложности с поставкой угля из РФ. Третья проблема заключается в ценах на электроэнергию", — сказал он.