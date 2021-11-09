Умер актёр из "Дюны" и "Квантового скачка" Дин Стоквелл
За годы его карьеры он был номинирован на "Оскар" и получил признание на Каннском кинофестивале.
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Знаменитый актёр Дин Стоквелл, известный по роли в фильме "Дюна" и сериале "Квантовый скачок", ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Как сообщает журнал Variety со ссылкой на источники, близкие к актёру, он ушёл из жизни во сне у себя дома.
Дин Стоквелл получил большую известность не только благодаря работе в сериале "Квантовый скачок" и "Дюне" но и роли в культовом фильме Дэвида Линча "Синий бархат". Актёр был номинирован на премию "Оскар" и дважды был признан лучшим актёром на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах. В феврале 1992 года Стоквелл получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.
Ранее Лайф писал, что умер актёр из сериала "Девчонки" Питер Сколари. На протяжении последних двух лет он боролся с раком.
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