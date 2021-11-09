"Газпром" начал закачку газа в европейские хранилища

"Газпром" начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ, говорится в заявлении холдинга.

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объёмы и маршруты транспортировки газа", — сообщили в компании.