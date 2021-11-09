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"Газпром" начал закачку газа в европейские хранилища

Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что российские подземные хранилища планируется наполнить к 8 ноября.

9 ноября, 09:13

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

"Газпром" начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ, говорится в заявлении холдинга.

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объёмы и маршруты транспортировки газа", — сообщили в компании.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Позже Алексей Миллер заявил, что компания полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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