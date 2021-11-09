Из-за вчерашнего сбоя Минцифры проведёт контртестирование "Госуслуг"
Накануне у 300 тысяч пользователей портала аннулировали QR-коды, которые должны были действовать в течение года.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Минцифры РФ проведёт дополнительное тестирование портала "Госуслуги" после сбоя, из-за которого накануне "обнулились" QR-коды ряда россиян. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принёс персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контртестирование", — отметил министр на форуме Cnews 2021.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" неожиданно вдвое сократился срок действия QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы. В Минцифры РФ объяснили это техническими работами на портале госуслуг и заверили, что срок действия документов остаётся прежним — один год. В Кремле подтвердили, что в России не обсуждалось и не обсуждается сокращение срока действия QR-кодов для граждан, вакцинированных и переболевших ковидом.
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