В Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сегодня в столице, по данным оперштаба, продолжают лечение 191 323 человека.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперштаб. Вчера эта цифра была немного ниже — 4982 человека. Общее число заболевших в столице с начала пандемии достигло 1 871 893.
Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки составило 95 человек (против 97 днём ранее). Всего в городе от этой болезни умерло 32 207 человек. Количество выздоровевших за сутки выросло на 7257 человек. Сегодня в столице, по данным штаба, продолжают лечение 191 323 человека.
Ранее Лайф сообщал, что в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.
Между тем иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении штамма "дельта". По его словам, поражённые дельтой заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.
Комментариев: 0