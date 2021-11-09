В Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперштаб. Вчера эта цифра была немного ниже — 4982 человека. Общее число заболевших в столице с начала пандемии достигло 1 871 893.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки составило 95 человек (против 97 днём ранее). Всего в городе от этой болезни умерло 32 207 человек. Количество выздоровевших за сутки выросло на 7257 человек. Сегодня в столице, по данным штаба, продолжают лечение 191 323 человека.

Ранее Лайф сообщал, что в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.