В России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки, что стало минимальным значением за неделю. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число инфицированных увеличилось до 8 873 655 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+ 5287), Подмосковье (+2818), Петербурге (+2680), Самарской области (+1783) и Крыму (+803). Больше 700 человек за сутки заболели в Воронежской и Нижегородской областях, в Красноярском крае, Свердловской области и Пермском крае.