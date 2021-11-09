В России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки
Это минимальное значение за неделю. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Петербурге и Самарской области.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки, что стало минимальным значением за неделю. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число инфицированных увеличилось до 8 873 655 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Москве (+ 5287), Подмосковье (+2818), Петербурге (+2680), Самарской области (+1783) и Крыму (+803). Больше 700 человек за сутки заболели в Воронежской и Нижегородской областях, в Красноярском крае, Свердловской области и Пермском крае.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от двух до пяти процентов. Она уточнила, что привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет.
А на днях иммунолог Николай Крючков поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида. Также Лайф сообщал, что учёные разработали ПЦР-тест, который может определять штаммы коронавируса.
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