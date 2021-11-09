В России обновлён максимум по смертям от ковида — более 1200 за сутки

В России за сутки от коронавируса умерло 1211 пациентов — это новый антирекорд с начала пандемии. Таким образом, общее число летальных исходов за всё время возросло до 249 215. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что в России третья волна нового коронавируса плавно переросла в четвёртую. На сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.