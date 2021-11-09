Погибшего в ходе спецоперации в Петербурге бойца СОБРа представят к награде
48-летнего подполковника сбил насмерть на автомобиле один из злоумышленников.
Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области
Бойца СОБРа Евгения Захарова, погибшего в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в мошенничестве в Петербурге, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
"Сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии... В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что Захаров — подполковник полиции. Он был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит". Погибший является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награждён медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель без прав на ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и сбил начальника районного отделения ГИБДД, когда тот осматривал место ДТП. Правоохранитель попал в реанимацию.
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