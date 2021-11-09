Погибшего в ходе спецоперации в Петербурге бойца СОБРа представят к награде

Бойца СОБРа Евгения Захарова, погибшего в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в мошенничестве в Петербурге, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии... В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что Захаров — подполковник полиции. Он был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит". Погибший является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награждён медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка".