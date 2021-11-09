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Погибшего в ходе спецоперации в Петербурге бойца СОБРа представят к награде

48-летнего подполковника сбил насмерть на автомобиле один из злоумышленников.

9 ноября, 08:51
<p>Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области</p>

Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области

Бойца СОБРа Евгения Захарова, погибшего в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в мошенничестве в Петербурге, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии... В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что Захаров — подполковник полиции. Он был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит". Погибший является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, был награждён медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка".

В Петербурге телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБР

В Петербурге телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБР

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель без прав на ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и сбил начальника районного отделения ГИБДД, когда тот осматривал место ДТП. Правоохранитель попал в реанимацию.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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