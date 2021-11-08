"Госуслуги" снова подвели: почему россиянам "обнулили" QR-коды Под занавес нерабочих дней главное приложение страны от Минцифры преподнесло пользователям неприятный сюрприз. Те, кто сделал прививку, внезапно обнаружили, что их QR-коды перестали действовать. 8 ноября, 12:03 Фото © ТАСС / Пименов Роман

QR-код и цифровой апокалипсис

Массовая паника накрыла Россию в понедельник утром. В тот момент, когда в большинстве регионов закончились "нерабочие дни", многие вакцинированные отечественными препаратами люди заметили, что внезапно закончился срок действия годовых сертификатов вакцинации. Одних обнуление QR-кодов застигло врасплох на подходе к магазину, других — при посещении фитнес-центров. Третьи не смогли пройти на работу, хотя не болеют и привиты по всем правилам.

Некоторые владельцы QR-кодов сообщили, что столкнулись с такой ситуацией ещё в минувшую субботу, когда не смогли попасть на мероприятия в связи со сбоем системы. Но по-настоящему массовый характер сбой приобрёл в понедельник. Позднее стало известно, что проблема связана с введением новых сертификатов вакцинации, однако обладатели сертификатов начали проверять статус собственных документов, из-за чего приложение "Госуслуги" перестало работать на несколько часов.

Зачем нужен новый сертификат о вакцинации?

Сертификаты, которые были оформлены до 8 ноября после введения вакцины от CоViD-19, должны были быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года. Теперь документы станут удобнее — они будут действовать как на русском, так и на английском языках. Однако массовый сбой заставил россиян нервничать — у некоторых пользователей "Госуслуг" срок действия сертификата автоматически сократился вдвое, что породило слухи об обязательной вакцинации каждые 6 месяцев. Вопреки сообщениям в социальных сетях в заявлении Минздрава нет ни слова об изменении сроков действия QR-кодов, речь идет лишь об изменении формы сертификата. Так что срок действия сертификата не изменится. Он по-прежнему будет действовать в течение года с момента введения второй дозы вакцины от коронавируса.

Что делать, если не приходит сертификат о вакцинации

"Обнуление" сертификатов о вакцинации напугало многих добросовестных граждан, которые стремятся как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Если "обнуление" коснулось и вас, а действительный QR-код по-прежнему "красный" и не работает, то спасти положение может сертификат о ревакцинации. Восстановить QR-код в первозданном виде можно через жалобу на портале госуслуг, нажав на вкладку "сообщить об ошибке". На то время, пока вашу заявку будут рассматривать, вам должны выдать временный сертификат, срок действия которого составляет две недели. Новый QR-код должен прийти на электронную почту, но сервис "Госуслуги" с начала вакцинации испытывает серьёзные проблемы — передача данных между приложением Минцифры и Минздравом по-прежнему сопровождается серьёзными сбоями, из-за которых тысячи россиян до сих пор не получили сертификаты о вакцинации.

Как получить QR-код, если "Госуслуги" не работают?

Другой способ обойти ошибку с QR-кодами на сайте "Госуслуг" — через банки. Но этот способ гарантированно сработает только в том случае, если ранее вы уже заходили на сайт через банковские приложения, либо если у вас есть QR-код после недавно введённой вакцины. Этот метод нельзя назвать идеальным, но он может показать сведения о ранее выданных кодах.

Одной из жительниц Свердловской области после каждой из прививок приходили два разных QR-кода. Оба сначала сохранились на сайте и в приложении "Госуслуг", а теперь исчезли. Однако информация о них сохранилась в онлайн-кошельке и банковском приложении и может быть использована для посещения общественных мест и мероприятий.

Что делать, если не приходит QR-код?

Локальный сбой на "Госуслугах" подтверждают данные других государственных ресурсов. Например, на Mos.ru никаких изменений в срок действия сертификата не вводилось — и QR-код для посещения общественных мест действует год после вакцинации.

Данные о прививке в ЕГПУ передаёт медицинская организация. После вакцинации сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете сразу после введения последней дозы вакцины. Если привиться однокомпонентным "Спутником лайт", сертификат вакцинации должен появиться через пару часов, если прививаться двухкомпонентными составами, то срок ожидания может быть увеличен.

Главное правило вакцинации — сохраняйте бумажный сертификат, который выдаётся врачом после укола. Когда электронная система хранения данных на "Госуслугах" даст сбой, его можно будет использовать как "пропуск" в торговые центры, фитнес- или кинозалы. Если QR-код не приходит длительное время, стоит проверить правильность введённых данных. Ошибка в одной букве (как правило, Ф.И.О.) может спровоцировать не только расхождение данных пациента с ЕМИАС, но и другие проблемы. Например, у некоторых переболевших CoViD-19 сертификат на "Госуслугах" автоматически продлился на полгода, хотя на Mos.ru непривитые, но перенёсшие коронавирусную инфекцию могут пользоваться QR-кодом строго в отведённый срок.





Если и это не помогло, то придётся обращаться туда, где вакцинировались, — в медучреждении точно знают, когда и кого вакцинировали, поэтому восстановить загубленный "Госуслугами" QR-код можно через поликлинику.

Получить QR-код после перенесённого заболевания оказалось не проще, чем преодолевать сложности "Госуслуг" после добросовестной вакцинации — сертификат переболевшего действителен полгода после выздоровления. Однако пользователи социальных сетей сообщают, что после "обнуления" QR-кодов есть проблемы и у вакцинированных, и у тех, кто просто переболел, — у кого-то QR-код исчез из личного кабинета на "Госуслугах", у других нет вообще никаких сведений о перенесённой болезни. Как будет решаться эта и другие проблемы, в Минцифры пока не сообщают.