Учёный предупредил об ожидающих Землю инфекциях

Два с лишнем года назад CoViD-19 смог перевернуть с ног на голову всё человечество, однако вряд ли этот вирус станет для Земли последним. Любые инфекции могут ожидать людей в перспективе. Об этом "Вечерней Москве" рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

"Это только третий приход коронавируса в нашу популяцию за последние 20 лет. В 2002–2003 годах, в 2009–2010", — отметил Зверев.

По мнению микробиолога, мировой океан, например, содержит огромное число вирусов — 60 галактик, если сложить их вместе, а людям известно только о десяти процентах из них. Кроме того, ликвидировать возможно не "человеческий" вирус, наподобие кори, а вот полностью искоренить CoViD-19, когда у него есть резервуар в природе, не получится, с ним нужно научиться жить, заключил Зверев.