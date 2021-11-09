Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом

Правнук Сталина стал бомжом. Видео © LIFE

Прямой правнук Иосифа Сталина глухонемой Селим Бенсаад стал бомжом, ему приходится ночевать в автомобиле. Родной отец, уроженец Алжира Хосин Бенсаад, два года назад выжил сына из квартиры, забрал часть архива и культурные ценности семьи. Сейчас правнук знаменитого вождя пытается отстоять свои права в суде.

"Селим неоднократно говорил мне и обращался в полицию на предмет того, что отец угрожал его убить, душил, пытался изнасиловать его жену. Он сомневается, что это его родной отец. Считает, что он шпион, который ещё во времена СССР внедрился в семью Сталиных в интересах нескольких иностранных разведок", — рассказала Лайфу писатель-документалист, биограф семьи Сталиных Лана Паршина.

По словам адвоката Селима Юлии Вербицкой-Линник, отношения отца с сыном испортились давно. Старший Бенсаад систематически оказывал физическое и психологическое давление на своего ребёнка, сейчас и вовсе выгнал жить на улицу, сменив замки в квартире на Лубянке. На обострение семейных отношений повлияло и то, что Селим отказался отдавать отцу уникальную икону Николая Чудотворца. Иосиф Сталин признавался, что эта икона прошла с ним все тюрьмы и ссылки и не раз спасала ему жизнь.

Вербицкая-Линник рассказала, что сейчас отец пытается добиться признания Селима недееспособным, чтобы лишить его прав на московскую жилплощадь. Правнук Сталина временно остановился у своей жены в Рязани. Но ему постоянно приходится приезжать в Москву, чтобы с помощью адвокатов выселить отца из своей квартиры.