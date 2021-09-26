Вторые похороны Сталина: Что исчезло из гроба и кто проводил операцию "Вынос тела" Оглавление В коммунизм — без Сталина Ленину "неприятно" Последний удар Приготовление Операция "Вынос тела" В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина тайно вынесли из мавзолея и погребли у Кремлёвской стены. 47442 47442 Фото © Keystone / Getty Images

9 марта 1953 года, на четвёртые сутки после смерти, забальзамированное тело "отца народов" Иосифа Сталина было помещено в мавзолей Ленина, который поспешно переименовали в "мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина". Там генералиссимус при полном параде покоился до 1961 года — и каждый гражданин СССР мог прийти и увидеть легенду — человека, который для миллионов людей был прочно связан с победой над фашистами.

В коммунизм — без Сталина

Зачем первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв затеял вынос тела Сталина именно в это время — непонятно. То ли народное почитание предшественника жгло его сердце, нечистое от содеянных им же самим репрессий, то ли настораживало настроение народа, сравнивавшего последнее повышение цен с их понижением при Сталине.

Фото © ТАСС / Василий Егоров

Кажется, логичнее было бы вынести тело вождя из мавзолея после XX съезда КПСС, на котором Хрущёв выступил с разоблачением культа Сталина, однако в 1956 году этого не случилось. И не потому, что не хотели, а потому, что почитание Сталина в народе было ещё свежо. И лишь убедившись в том, что вынос тела Сталина не повлечёт за собой народных волнений, Хрущёв приступил к задуманному. Даже лозунг по этому поводу придумали: "В коммунизм — без Сталина!"

Ленину "неприятно"

На XXII съезде партии всё было обставлено как "инициатива снизу", с которой якобы выступили рабочие двух ленинградских заводов — Кировского и Невского и Московского завода имени Ленина. "Требование низов" было оглашено первым секретарём Ленинградского обкома партии Иваном Спиридоновым в самый последний день последним вопросом.

Разумеется, всё это было принято всеобщим "одобрямсом". Помимо Спиридонова предложение поддержали первый секретарь московского горкома КПСС Пётр Демичев, который горячо воскликнул, что "оставлять тело Сталина в мавзолее — большое кощунство!", и председатель Совета министров Грузии Гиви Джавагишвили.

Фото © ТАСС

Выступила даже "несгибаемая Дора" — Дора Лазуткина, член партии с 1902 года, которая при Сталине провела в ссылках и лагерях 18 лет и была явно нездорова — ей везде мерещилась слежка НКВД. Она заявила (и это было зафиксировано в материалах съезда), что недавно к ней явился Ленин (как живой) и потребовал убрать из мавзолея тело преемника. "Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принёс партии", — якобы заявил покойный Ильич.

Последний удар

Но, разумеется, главным инициатором выноса тела Сталина был сам Хрущёв, который ещё до обсуждения вопроса на съезде вызвал к себе главу девятого управления КГБ генерала Николая Захарова и коменданта Кремля генерал-лейтенанта Андрея Веденина и сообщил им, что требуется срочно перезахоронить тело вождя.

Заранее была создана комиссия по перезахоронению. В неё вошли: первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Мжаванадзе, член политбюро Александр Шелепин, председатель исполкома Моссовета Николай Дыгай, уже упомянутые Демичев и Джавахишвили. Возглавил комиссию Николай Шверник, бывший при Сталине председателем Президиума Верховного Совета.

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В комиссии сразу же возникли разногласия: Мжаванадзе отказался участвовать в этом и после окончания съезда улетел в Грузию. Любопытное совпадение: вынос тела решили провести в тот день, когда на другой стороне земного шара — в США — праздновали Хэллоуин. В эту ночь поистине вся нечисть вышла на свободу.

Приготовление

Ещё звучали с трибун слова обвинения в адрес Сталина, а в хозотделе девятого управления КГБ уже стучали молотки — это сколачивали новый гроб для вождя. По воспоминаниям генерала-полковника Захарова, его обтянули крепом — чёрным и красным; получилось даже "богато". В "Арсенале", в художественной мастерской, уже рисовали огромный белый транспарант с надписью "Ленин" — им планировали на первых порах прикрыть название мавзолея.

Дыгай срочно готовил бетонные плиты для обустройства могилы и мраморную надгробную плиту. Надпись на ней была лаконична: "Сталин Иосиф Виссарионович 1879–1953". Перезахоронение Сталина было решено провести под прикрытием репетиции военного парада, который должен был состояться 7 ноября. Из-за репетиции Красную площадь освободили от зевак, туристов и прохожих.

Фото © ТАСС / Валентин Кунов, Борис Трепетов

Людей для участия в выносе тела подбирали особенно надёжных — из сотрудников комендатуры Кремля. В конце концов отобрали шесть солдат копать могилу у Кремлёвской стены и восемь офицеров, которые должны были вынести из мавзолея саркофаг "отца народов". Работники хозотдела девятого управления закрыли фанерными щитами пространство за мавзолеем, чтобы никто не видел, что происходит.

Операция "Вынос тела"

Ровно в 18:00 Красная площадь была перекрыта, солдаты начали торопливо рыть могилу — все хотели закончить до полуночи. Затем её обложили бетонными плитами, обшили фанерой. Одновременно с этим саркофаг с телом Сталина вынесли из мавзолея в лабораторию Кремля. Здесь генералиссимуса символически "развенчали" — с поношенного мундира вождя комендант мавзолея Машков снял Золотую звезду Героя Соцтруда и срезал с мундира золотые пуговицы, заменив их на простые — латунные. По некоторым данным, с тела были сняты и золотые погоны генералиссимуса. И если изъятие награды и погон можно хоть как-то объяснить, то замену золотых пуговиц объяснить было невозможно. Скорее всего, это был акт унижения.

После этих манипуляций присутствовавшие офицеры переместили тело Сталина в гроб, накрыли его чёрной вуалью, оставив открытыми только лицо и грудь. Затем начальник столярной мастерской "Арсенала" Шанин закрыл гроб крышкой и заколотил её. Офицеры вынесли гроб из Кремля, принесли к могиле, на несколько минут установили на деревянные подставки. В этот момент стало ясно, что по крайней мере двое из присутствующих рыдают: это были Джавахишвили и глава комиссии Шверник. Причём последний так расчувствовался, что его пришлось поддерживать телохранителю.

Позже партийный деятель Николай Егорьев скажет: "Вынося Сталина из мавзолея, мы выносили что-то из сердца. На душе было нехорошо не потому, что было жалко Сталина, а потому, что у многих развеялись романтические мечты".

Гроб вождя опустили в могилу, почти все офицеры бросили в неё по горсти земли. Могилу закопали и положили на неё мраморную плиту. Вскоре уже ничего не говорило о том, что у Кремлёвской стены велась какая-то деятельность. Впрочем, закончено было ещё не всё: пока на Красной площади демонтировали фанерные щиты, Захаров и Веденин подписывали в Кремле протокол о перезахоронении, а комендант Машков с офицерами переустанавливали в мавзолее саркофаг Ленина в центр.

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Утром мавзолей открылся как ни в чём не бывало. Однако переодетые в гражданское офицеры КГБ слышали, как люди удивлялись и переговаривались между собой. Главной претензией народа было — почему в таком вопросе власти не посоветовались с ним? Ответ на этот вопрос каждый может дать сам.

Хрущёв праздновал победу над телом врага недолго — через три года его самого отстранили от руководства страной и отправили на пенсию. Сам он не удостоился чести лежать даже у стены Кремля — его похоронили на Новодевичьем. Только в 1970 году на могиле Сталина был установлен его бюст. Сделано это было для улучшения отношений с Китаем. До "коммунизма без Сталина" страна не дожила.

Авторы Майя Новик