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Пять авто столкнулись на Садовом кольце в Москве

По предварительным данным, два человека пострадали. Информация об их состоянии уточняется.

9 ноября, 09:29
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/c/1215161458/490197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Пять авто столкнулись на Садовом кольце в Москве. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы

Массовое ДТП произошло на Земляном Валу в Москве, там столкнулось пять автомобилей. Столичный Дептранс опубликовал видео с моментом аварии. Судя по кадрам, автомобиль KIA на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Mercedes, который стоял в пробке, а затем задел ещё несколько машин.

По предварительным данным, два человека пострадали. Источник Лайфа уточнил, что один из них получил перелом ног. Информация о состоянии второго уточняется.

Прокуратура Центрального административного округа устанавливает все обстоятельства аварии. Водителей просят объезжать участок, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.

Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

А накануне под Петербургом в серьёзное ДТП попал сын юмориста Семёна Альтова на Porsche. 48-летний Павел Альтов потерял управление на мокром асфальте и врезался в фонарь. Его машину буквально разорвало пополам, скорую вызывали очевидцы. Водителя уже прооперировали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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