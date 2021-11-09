Пять авто столкнулись на Садовом кольце в Москве. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы

Массовое ДТП произошло на Земляном Валу в Москве, там столкнулось пять автомобилей. Столичный Дептранс опубликовал видео с моментом аварии. Судя по кадрам, автомобиль KIA на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Mercedes, который стоял в пробке, а затем задел ещё несколько машин.

По предварительным данным, два человека пострадали. Источник Лайфа уточнил, что один из них получил перелом ног. Информация о состоянии второго уточняется.

Прокуратура Центрального административного округа устанавливает все обстоятельства аварии. Водителей просят объезжать участок, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.