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В ДНР заявили о полном захвате Украиной посёлка в серой зоне

Ранее сообщалось, что ситуация в населённом пункте остаётся сложной из-за проводимых бойцами ВСУ "фильтрационных мероприятий".

9 ноября, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак </p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Полпред самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Украина захватила посёлок Старомарьевку и подняла над ним свой государственный флаг.

"Украинские вооружённые формирования продвинулись вперёд, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

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Никонорова уточнила, что посёлок, расположенный на линии соприкосновения, находился в так называемой серой зоне и был демилитаризован. Ранее в пресс-центре украинских военных опровергали информацию о захвате населённого пункта.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что ситуация в селе Старомарьевка остаётся сложной из-за проводимых украинскими военными "фильтрационных мероприятий". Как рассказали в дипломатическом ведомстве, силовики периодически входят в посёлок, вводят комендантский час и проверяют документы. Находя паспорта России и ДНР, изымают их, а владельцы таких документов подвергаются насильственным действиям.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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