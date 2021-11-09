В ДНР заявили о полном захвате Украиной посёлка в серой зоне

Полпред самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Украина захватила посёлок Старомарьевку и подняла над ним свой государственный флаг.

"Украинские вооружённые формирования продвинулись вперёд, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

Никонорова уточнила, что посёлок, расположенный на линии соприкосновения, находился в так называемой серой зоне и был демилитаризован. Ранее в пресс-центре украинских военных опровергали информацию о захвате населённого пункта.