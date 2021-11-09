Атомный хитрец: Сколько Лукашенко заработает на конфликте с Украиной Каких только обидных эпитетов не слышал от украинцев Александр Лукашенко за последние полгода. Но при этом в помощи им не отказал. Что неудивительно — полмиллиарда долларов на дороге не валяются. 8 ноября, 21:40 Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Менее месяца осталось до первых зимних морозов, и на Украине вдруг поняли, что страну не только нечем обогревать, но и появилась проблема с электричеством — его просто не из чего вырабатывать. Запасы угля на начало ноября составили всего лишь 526 тысяч тонн при плане 2,9 миллиона, то есть в шесть раз меньше необходимого. Всего за зиму Украине нужно сжечь минимум 15 миллионов тонн угля, но львиная доля из этого количества даже не законтрактована.

В итоге, по данным первого зампредседателя Комитета Верховной рады по вопросам бюджета Ивана Крулько, на текущий момент из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций функционирует всего 37. Нет угля. И в ближайшее время они не заработают. В ноябре страна сможет импортировать всего лишь 562 тысячи тонн, что достаточно только для поддержания текущих мощностей. С 1 ноября на Украину перестали поставлять энергетический уголь российские компании (а это более половины её импорта), так как все свободные резервы уже законтрактовал Китай. Кроме того, возникли проблемы при поставке угля из Казахстана. На Украине, понятно, в этом видят происки России, однако, как заявили в РЖД, дело просто в сильной загруженности дорог. Впрочем, госкомпания действительно имела зуб на украинское правительство. Не так давно организация "Укрзализныця" отжала у РЖД 20 тепловозов в рамках "борьбы с агрессором". Понятно, что такие действия не добавляют приоритета для украинских грузов.

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В итоге страна была вынуждена обратиться к самому страшному врагу (после Путина, разумеется) — президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которого уже более полугода все официальные и неофициальные лица Украины называют не иначе как узурпатором, тираном и прочими обидными словами. И против которого Украина ввела официальные санкции. Почему власти не обратились за помощью к официально признанному Незалежной "президенту" Светлане Тихановской, неизвестно. Видимо, с наступлением холодов принципов у украинских политиков становится всё меньше и меньше.

У Лукашенко, кстати, после сдачи в эксплуатацию построенной Россией атомной станции теперь значительный энергопрофицит. В итоге страна сразу же откликнулась на просьбу о предоставлении помощи в 3500 МВт.

— Официально проблема якобы возникла из-за аварийной остановки двух блоков теплоэлектростанций, — отмечает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. — Но все, кто причастен к ситуации на рынке, хорошо понимают, что начальная причина — это дефицит угля. Диспетчеры просто вынуждены были обратиться за аварийной помощью к Белоруссии, в противном случае грозили бы веерные отключения.

Тонкость тут в том, что если бы эта энергия поставлялась по обычному контракту, то её стоимость составила бы 1,6 гривны за киловатт-час (4,36 рубля), а при покупке в экстренном режиме она обходится в 5 гривен (13,61 рубля) за киловатт. Дело в том, что обычного контракта на поставку электроэнергии у Незалежной с Белоруссией нет, только договор на аварийную помощь. От заключения стандартных договоров на поставку Украину отговаривала вся Европа, особенно их главный союзник — президент Литвы Гитанас Науседа. Теперь эта прибалтийская страна без особого шума покупает электричество у Белоруссии и России по обычным контрактам. По оценке депутата Верховной рады Максима Бужанского, в итоге цена на электричество для конечного потребителя (промышленных и прочих производств) в Литве составила 11 евро за мегаватт-час, а для конечного потребителя на Украине — 100 евро, в десять раз дороже.

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— Угля нет, переходить на газ тоже не вариант. Во-первых, его также не хватает, а во-вторых, при текущих ценах электричество подорожает в три-четыре раза, — соглашается эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. — Если ничего не изменится, а зима будет холодной, Украине придётся очень тяжело, потому что запасов на зиму нет.

В настоящее время украинский "Энергоатом" заявил, что зимой запустит все 14 атомных блоков. Как отмечает Марунич, это очень много и до сих пор такое, как правило, не удавалось. У части блоков проблемы с выдачей напряжения в энергосистему, вопрос аварийности также стоит достаточно серьёзно.

— Это очень опасный эксперимент, и если он провалится, то у Украины не будет альтернативы импорту электроэнергии из России и Белоруссии, — уверен эксперт.

Впрочем, как сообщила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, с 8 ноября энергопоставщики Украины намерены нарастить импорт электричества из Белоруссии более чем в 20 раз, по 400 мегаватт-час.

— При такой загрузке и при текущих ценах Белоруссия будет получать примерно по 50 миллионов долларов в месяц, — отметил финансовый эксперт Андрей Галущенко. — Однако понятно, что объём закупаемой энергии будет расти, а пропускная способность ЛЭП из Белоруссии на Украину составляет 900 МВт. Поэтому на поставках электричества Белоруссия вполне может зарабатывать 100–120 миллионов долларов в месяц. То есть за грядущие шесть месяцев отопительного сезона более полумиллиарда долларов.

Авторы Александра Баязитова