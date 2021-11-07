"Хорошо пройдёт, просто на Киев": Зеленского обвинили в строительстве "дорог для русских танков"
Бывший посол Украины в США уверен, что новое полотно продержится всего пару лет, но этого будет достаточно.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в укладке некачественных дорог в рамках проекта "Большое строительство". С соответствующим заявлением выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он уверен, что эти дороги, притом что они не обладают надлежащим качеством, послужат другой цели — проходу российских танков до украинской столицы.
"Эти дороги, которые строятся сейчас... К слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на восток Украины... Но на будущие год-два — русский танк там хорошо пройдёт, просто на Киев", — выразил мнение Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".
Он уверен, что Зеленский таким образом подыгрывает России, которую на Украине считают страной-агрессором.
Как рассказывал Лайф, ранее военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границы Украины". Он напомнил, что Россия ни разу не осуществляла атак в Донбассе, поскольку не хочет быть втянутой в "стратегическую ловушку".
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