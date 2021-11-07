Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в укладке некачественных дорог в рамках проекта "Большое строительство". С соответствующим заявлением выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он уверен, что эти дороги, притом что они не обладают надлежащим качеством, послужат другой цели — проходу российских танков до украинской столицы.

"Эти дороги, которые строятся сейчас... К слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на восток Украины... Но на будущие год-два — русский танк там хорошо пройдёт, просто на Киев", — выразил мнение Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".

Он уверен, что Зеленский таким образом подыгрывает России, которую на Украине считают страной-агрессором.