Автосалон в Челябинске запустил рекламу с кадром из "Игры в кальмара" и нарвался на проверку

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В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступили жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который опубликовал в "Инстаграме" пост с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

"По мнению пользователей социальных сетей, в которых распространяется данная информация, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. В рекламе автомобильного интернет-портала используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил тачку не на Дроме…" и "Дром — продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене", — говорится в сообщении.

Рекламный пост демонстрирует кадр из серии "Игры в кальмара", в которой один из участников проиграл в игру, где нужно было сделать трафарет на печенье, не сломав само кулинарное изделие.

В ведомстве пояснили, что в связи с обращениями на то, что публикация может содержать признаки нарушения рекламного законодательства, управление готовит запрос в ЦА ФАС России о получении полномочий на рассмотрение данной рекламы.