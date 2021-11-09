Автосалон в Челябинске запустил рекламу с кадром из "Игры в кальмара" и нарвался на проверку
Там решили привлечь покупателей с помощью отсылки к эпизоду, в котором один из участников проиграл в игру, где нужно было сделать трафарет на печенье.
Фото © Instagram / Drom
Фото © Instagram / Drom
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступили жалобы на рекламу автомобильного интернет-портала, который опубликовал в "Инстаграме" пост с отсылкой к сериалу "Игра в кальмара". Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
"По мнению пользователей социальных сетей, в которых распространяется данная информация, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. В рекламе автомобильного интернет-портала используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил тачку не на Дроме…" и "Дром — продажа авто в Челябинске и области от собственника и по отличной цене", — говорится в сообщении.
Рекламный пост демонстрирует кадр из серии "Игры в кальмара", в которой один из участников проиграл в игру, где нужно было сделать трафарет на печенье, не сломав само кулинарное изделие.
В ведомстве пояснили, что в связи с обращениями на то, что публикация может содержать признаки нарушения рекламного законодательства, управление готовит запрос в ЦА ФАС России о получении полномочий на рассмотрение данной рекламы.
Ранее Лайф сообщал, что депутат Вассерман проверит законность использования его фото в рекламе фильтров для воды. По словам публициста, парламентариям запрещена коммерческая деятельность, однако творческая — нет и он может сниматься даже в рекламных роликах в качестве актёра.
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