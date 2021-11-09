Двух готовивших теракты в Керчи подростков приговорили к 4 и 7 годам колонии
Подсудимые разработали планы нападений, найдя в Интернете инструкции по изготовлению СВУ.
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Подростки, планировавшие повторить теракты в нескольких образовательных учреждениях города Керчи после трагедии в городском колледже, приговорены судом к четырём и семи годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи 2003 и 2004 года рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", — следует из сообщения.
Как уточняет ведомство, молодые люди разработали планы вооружённых нападений, найдя в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.
По месту жительства у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые в Сети компоненты для изготовления взрывчаток. Устройства подростки испытывали на домашних животных. В ведомстве уточнили, что юноши также администрировали в социальных сетях и мессенджерах группы смерти и склоняли подписчиков к совершению подобных преступлений.
Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, десятки пострадали. Нападавший покончил с собой.
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