Двух готовивших теракты в Керчи подростков приговорили к 4 и 7 годам колонии

Подростки, планировавшие повторить теракты в нескольких образовательных учреждениях города Керчи после трагедии в городском колледже, приговорены судом к четырём и семи годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи 2003 и 2004 года рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", — следует из сообщения.

Как уточняет ведомство, молодые люди разработали планы вооружённых нападений, найдя в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.