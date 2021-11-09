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"Аэрофлот" выступает против QR-кодов при покупке авиабилетов

При этом глава компании Михаил Полубояринов заявил, что технические возможности проверять код при посадке на борт есть.

9 ноября, 10:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов выступил против использования QR-кода при покупке авиабилетов. По его словам, даже с технической стороны это очень сложно сделать. При этом он не исключил, что проверять коды смогут уже на борту самолётов.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений... Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить... А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально", — отметил он в ходе выступления на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Полубояринова, персонал на борту самолётов сможет проверять наличие QR-кода и срок прививки от коронавируса.

Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

Пассажиры оценили введение QR-кодов на транспорте

При этом в Кремле не обсуждают усиление коронавирусных ограничений на федеральном уровне, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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