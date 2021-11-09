"Аэрофлот" выступает против QR-кодов при покупке авиабилетов

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов выступил против использования QR-кода при покупке авиабилетов. По его словам, даже с технической стороны это очень сложно сделать. При этом он не исключил, что проверять коды смогут уже на борту самолётов.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений... Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить... А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально", — отметил он в ходе выступления на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Полубояринова, персонал на борту самолётов сможет проверять наличие QR-кода и срок прививки от коронавируса.