Белоруссия опровергла сообщения об отмене поставок электроэнергии на Украину
В организации уточнили, что опубликованное в Сети письмо было адресовано конкретным компаниям.
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Белорусская энергетическая компания "Белэнерго" опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что предприятие не будет поставлять электроэнергию на Украину — вопреки заключённым ранее рамочным контрактам.
"Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", — сообщается в телеграм-канале "Белэнерго".
В организации уточнили, что опубликованное в Сети письмо подлинное, но оно было адресовано конкретным украинским компаниям, с которыми не было заключено никаких договорённостей о поставках электроэнергии в ноябре 2021 года.
Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Согласно договорённостям, поставки должны были осуществляться в течение ноября. Их график был сформирован Минском. При этом на Украине 8 ноября сообщили, что собираются импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем было ранее. Однако позже появилось сообщение о том, что Белоруссия внезапно отказалась поставлять электроэнергию Украине.
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