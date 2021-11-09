Белоруссия опровергла сообщения об отмене поставок электроэнергии на Украину

Белорусская энергетическая компания "Белэнерго" опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что предприятие не будет поставлять электроэнергию на Украину — вопреки заключённым ранее рамочным контрактам.

"Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", — сообщается в телеграм-канале "Белэнерго".