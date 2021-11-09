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Белоруссия опровергла сообщения об отмене поставок электроэнергии на Украину

В организации уточнили, что опубликованное в Сети письмо было адресовано конкретным компаниям.

9 ноября, 10:25

Фото © Pixabay

Белорусская энергетическая компания "Белэнерго" опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что предприятие не будет поставлять электроэнергию на Украину — вопреки заключённым ранее рамочным контрактам.

"Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", сообщается в телеграм-канале "Белэнерго".

В организации уточнили, что опубликованное в Сети письмо подлинное, но оно было адресовано конкретным украинским компаниям, с которыми не было заключено никаких договорённостей о поставках электроэнергии в ноябре 2021 года.

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Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Согласно договорённостям, поставки должны были осуществляться в течение ноября. Их график был сформирован Минском. При этом на Украине 8 ноября сообщили, что собираются импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем было ранее. Однако позже появилось сообщение о том, что Белоруссия внезапно отказалась поставлять электроэнергию Украине.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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