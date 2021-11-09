Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит
В Сбербанке считают, что хорошей новостью сейчас будет даже не уменьшение, а отсутствие роста стоимости квартир.
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Колебания цен на рынке жилья будут, но серьёзных изменений можно ждать не раньше чем через два года, считает зампредседателя правления Сбера Кирилл Царёв.
"Можно предположить, что ситуация сейчас будет такая: не так много спроса и не так много предложения. Это приведёт к некой стабилизации цен. Возможна ли небольшая коррекция цен? Да, причём и вверх, и вниз, но определённо она не будет драматичной", — сказал Царёв в интервью kp.ru.
Он объяснил, что за неделю построить дома и увеличить предложение нельзя. Нынешнее количество доступного для покупки жилья было заложено в 2016–2017 годах. К тому же стоимость квартир зависит не только от предложения, но и от уровня инфляции. По мнению Царёва, хорошей новостью сейчас будет даже не снижение цен, а отсутствие их роста.
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Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о доступности жилья в России. По его словам, за год спрос на ипотечные кредиты вырос более чем в полтора раза.
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