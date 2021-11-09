Россиян предупредили, что ожидать снижения цен на жильё не стоит

Колебания цен на рынке жилья будут, но серьёзных изменений можно ждать не раньше чем через два года, считает зампредседателя правления Сбера Кирилл Царёв.

"Можно предположить, что ситуация сейчас будет такая: не так много спроса и не так много предложения. Это приведёт к некой стабилизации цен. Возможна ли небольшая коррекция цен? Да, причём и вверх, и вниз, но определённо она не будет драматичной", — сказал Царёв в интервью kp.ru.

Он объяснил, что за неделю построить дома и увеличить предложение нельзя. Нынешнее количество доступного для покупки жилья было заложено в 2016–2017 годах. К тому же стоимость квартир зависит не только от предложения, но и от уровня инфляции. По мнению Царёва, хорошей новостью сейчас будет даже не снижение цен, а отсутствие их роста.