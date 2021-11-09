В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил о том, что его задержали полицейские. По словам политика, причиной стало "правонарушение в выборный период", совершённое им два месяца назад.

"Меня задержали около здания Саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жёстко меня "приняли". Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и в связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд", — сообщил депутат РИА "Новости".

Он также рассказал, что по его требованию был составлен протокол задержания. Однако больше никакой информации о деталях правонарушения, никаких пояснений Бондаренко не получил. По его словам, вменяемая ему статья предполагает административный арест. В саратовском главке МВД поступившую информацию пока не прокомментировали.