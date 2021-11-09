Появилось видео стрельбы "польского силовика" из автомата для устрашения мигрантов

Белоруссия и Польша обвинили друг друга в стрельбе на границе. Видео © Telegram / ONT News

В Сети появились кадры, на которых якобы польские пограничники пугают автоматными очередями мигрантов на границе с Белоруссией. Ролик публикуют белорусские телеграм-каналы. В то же время в пресс-службе пограничной охраны Польши заявили, что выстрелы в действительности были с белорусской стороны.

"Мы периодически слышим выстрелы, но у меня нет информации о каком-то конкретном событии, конкретной ситуации. Каждый день мы слышим выстрелы на белорусской стороне", — сказала на брифинге пресс-секретарь Подляского отделения погранохраны Катажина Зданович.