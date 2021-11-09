НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео стрельбы "польского силовика" из автомата для устрашения мигрантов

В Варшаве настаивают, что огонь у лагеря беженцев они не открывали, а компрометирующие ролики публикуются с приказа Минска.

9 ноября, 10:43

Скриншот из видео © Telegram / ONT News

Белоруссия и Польша обвинили друг друга в стрельбе на границе. Видео © Telegram / ONT News

В Сети появились кадры, на которых якобы польские пограничники пугают автоматными очередями мигрантов на границе с Белоруссией. Ролик публикуют белорусские телеграм-каналы. В то же время в пресс-службе пограничной охраны Польши заявили, что выстрелы в действительности были с белорусской стороны.

"Мы периодически слышим выстрелы, но у меня нет информации о каком-то конкретном событии, конкретной ситуации. Каждый день мы слышим выстрелы на белорусской стороне", — сказала на брифинге пресс-секретарь Подляского отделения погранохраны Катажина Зданович.

По её словам, Польша фиксирует рост числа белорусских военных на границе. По мнению пограничников, они руководят группами мигрантов и направляют людей. Зданович также добавила, что в район обострения свозятся журналисты республики, которые записывают сюжеты и освещают белорусам ситуацию "с точки зрения пропаганды".

Стрельба произошла у лагеря мигрантов на границе Польши

Стрельба произошла у лагеря мигрантов на границе Польши

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1