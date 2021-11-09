Появилось видео стрельбы "польского силовика" из автомата для устрашения мигрантов
В Варшаве настаивают, что огонь у лагеря беженцев они не открывали, а компрометирующие ролики публикуются с приказа Минска.
Скриншот из видео © Telegram / ONT News
Белоруссия и Польша обвинили друг друга в стрельбе на границе. Видео © Telegram / ONT News
В Сети появились кадры, на которых якобы польские пограничники пугают автоматными очередями мигрантов на границе с Белоруссией. Ролик публикуют белорусские телеграм-каналы. В то же время в пресс-службе пограничной охраны Польши заявили, что выстрелы в действительности были с белорусской стороны.
"Мы периодически слышим выстрелы, но у меня нет информации о каком-то конкретном событии, конкретной ситуации. Каждый день мы слышим выстрелы на белорусской стороне", — сказала на брифинге пресс-секретарь Подляского отделения погранохраны Катажина Зданович.
По её словам, Польша фиксирует рост числа белорусских военных на границе. По мнению пограничников, они руководят группами мигрантов и направляют людей. Зданович также добавила, что в район обострения свозятся журналисты республики, которые записывают сюжеты и освещают белорусам ситуацию "с точки зрения пропаганды".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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