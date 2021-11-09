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Психолог объяснила, почему современных детей ни в коем случае нельзя пугать "бабайками"

Сомнительные "педагогические" приёмы, которые практиковались ещё со времён СССР, могут нанести сегодняшним детям настоящую травму.

9 ноября, 10:47

Фото © Pixabay

В современном мире ребёнок каждый день встречается с огромным количеством страхов, поэтому дополнительно нагружать его психику рассказами о несуществующих монстрах не стоит. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала психолог Джамиля Джахпараева.

"Родители часто для манипуляции пугают детей, говорят, что если они пойдут в темноту, то их заберет какая-нибудь "бабайка" или другой монстр. Не стоит так делать, дети и так любят по телевизору посмотреть ужастики и пощекотать свои нервы", — объясняет специалист.

По словам Джахпараевой, среди самых распространённых детских страхов первое место занимают именно несуществующие монстры и привидения. Из-за них дети плохо спят, часто просыпаются и плачут, поэтому лучше не объектизировать опасность той же темноты, а просто объяснить, почему играть дотемна на улице — плохо.

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Ранее психолог объяснила, как через рисунки выявить проблемы у ребёнка. К примеру, сильный нажим карандаша свидетельствует о наличии эмоционального напряжения. По словам специалиста, значимую роль в детском творчестве играют и цвета.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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