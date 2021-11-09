Лукашенко — о конфликте с ЕС из-за мигрантов: Если мы оступимся, это сразу же вовлечёт Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что существуют риски вовлечения России в конфликт вокруг миграционного кризиса на польской границе. Об этом он заявил в интервью главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечёт в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести", — отметил политик.

Лукашенко, добавил, что в современном мире "браться за оружие — это самоубийство", тем более в центре Европы. Он напомнил, что территориально "на этом куске земли все войны разворачивались".