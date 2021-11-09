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Лукашенко — о конфликте с ЕС из-за мигрантов: Если мы оступимся, это сразу же вовлечёт Россию

По словам политика, Белоруссия ведёт себя спокойно, но понимает, что при случае в конфликт с ЕС может быть вовлечена крупнейшая ядерная держава.

9 ноября, 13:32

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что существуют риски вовлечения России в конфликт вокруг миграционного кризиса на польской границе. Об этом он заявил в интервью главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечёт в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести", отметил политик.

Лукашенко, добавил, что в современном мире "браться за оружие — это самоубийство", тем более в центре Европы. Он напомнил, что территориально "на этом куске земли все войны разворачивались".

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (модель боевых танков. — Прим. Лайфа)? Вы меня извините. Мы с вами люди военные и понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", — добавил он.

Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши

Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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