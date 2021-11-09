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Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши

Он также призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов при рассмотрении кризиса с беженцами.

9 ноября, 12:47
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД РФ</p>

Фото © Официальный сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при урегулировании ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе необходимо следовать нормам международного гуманитарного права. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

"Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров пояснил, что "ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором её Запад трактовал". Вместе с тем он призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.

Президент Польши обратился за помощью к НАТО из-за ситуации с мигрантами

Президент Польши обратился за помощью к НАТО из-за ситуации с мигрантами

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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