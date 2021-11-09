Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при урегулировании ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе необходимо следовать нормам международного гуманитарного права. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

"Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.