Лавров напомнил, "откуда ноги растут" у ситуации с мигрантами на границе Польши
Он также призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов при рассмотрении кризиса с беженцами.
Фото © Официальный сайт МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при урегулировании ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе необходимо следовать нормам международного гуманитарного права. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером.
"Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров пояснил, что "ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором её Запад трактовал". Вместе с тем он призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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